Nayeli Salvatori, diputada de Morena, dijo que “descafeinará” sus publicaciones tras la advertencia de su partido en Puebla por la sátira que hizo sobre el accidente de estudiantes de la Universidad Ibero.

“Descafeinaré más mis contenidos. Porque, así como hay gente que le gusta, hay gente que no. Entonces si este tema generó temas complejos, pues vamos a descafeinarlo todavía más” Nayeli Salvatori, diputada de Morena

En días recientes, la diputada de Morena, conocida en redes como “La señora de las Lomas”, generó polémica por dos videos en los que se burlaba de los familiares y estudiantes accidentados de la Ibero.

Por este hecho, la dirigencia estatal de Morena en Puebla llamó a Nayeli Salvatori a conducirse con prudencia y responsabilidad en sus publicaciones, al tiempo que la exhortó a moderar el tono de sus comentarios.

En entrevista con Radio Fórmula, la diputada Nayeli Salvatori sostuvo que el humor frente a las tragedias forma parte de la cultura mexicana; sin embargo, admitió que tendrá que descafeinar el tono de sus publicaciones.

“Es una sátira, creo que los mexicanos sabemos muy bien manejar la sátira. Por ejemplo, yo soy egresada de la Anáhuac y es una sátira contra mí misma” Nayeli Salvatori

Agregó que su intención no era burlarse de los estudiantes accidentados, sino de las reacciones de los padres y algunos medios, los cuales, consideró, exageraron la situación.

Sobre su trabajo en redes, Nayeli Salvatori dijo que de ninguna manera sus publicaciones interfieren con su labor política y que, incluso, esa es su manera de acercarse a los jóvenes.

“Es una manera que yo he encontrado de acercar a los jóvenes a la política, porque la verdad es que a nadie le interesa, vamos a ser honestos”, sostuvo.