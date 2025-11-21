Norma Estela Pimentel Méndez es una destacada abogada, académica y política mexicana afiliada al Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

En 2018 fue postulada como candidata ciudadana del PVEM a la diputación federal por el Distrito 9 de Puebla. Aunque no resultó electa, obtuvo 7 mil 756 votos en una contienda que ganó Guillermo Aréchiga Santamaría, quien recibió 106 mil 432 sufragios. Años más tarde, Pimentel Méndez volvería a competir en el ámbito electoral.

¿Quién es Norma Pimentel?

Norma Pimentel es la actual diputada local del Distrito 9 de Puebla, cargo que ganó con 55 mil 238 votos. El 15 de septiembre de 2024 tomó protesta como integrante de la LXII Legislatura del Congreso de Puebla (2024-2027).

Su incursión en la vida política comenzó en 2014, cuando fue nombrada titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de San Pedro Cholula durante el gobierno de José Juan Espinosa Torres (2014-2018).

También destaca por su labor académica como conferencista en foros nacionales e internacionales sobre perspectiva de género, equidad, cultura de la legalidad, combate a la violencia contra las mujeres, anticorrupción, transparencia, rendición de cuentas, contratación pública, globalización financiera y coordinación fiscal. Fue speaker TEDx BUAP Women 2019 con la conferencia “Tu indiferencia mata”. Es autora del libro electrónico “Marco jurídico de las comunidades”.

¿Qué edad tiene Norma Pimentel?

Norma Pimentel Méndez nació el 11 de mayo de 1980 en Orizaba, Veracruz, por lo que actualmente tiene 45 años.

¿Norma Pimentel está casada?

Norma Pimentel mantiene su vida personal en el ámbito privado, por lo que no existe información pública que confirme su estado civil.

¿Qué signo zodiacal es Norma Pimentel?

Las personas nacidas el 11 de mayo pertenecen al signo Tauro, caracterizado por la determinación y la constancia. Norma Pimentel forma parte de este signo zodiacal.

¿Norma Pimentel tiene hijos?

Norma Pimentel no ha realizado declaraciones públicas sobre su maternidad y, de acuerdo con sus perfiles en redes sociales, no hay información disponible al respecto.

¿Qué estudió Norma Pimentel?

Norma Pimentel es Licenciada en Derecho por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), donde se graduó Magna Cum Laude. Cuenta con la Maestría en Derecho Empresarial y Fiscal por la Universidad Iberoamericana Puebla, obtenida con Mención Honorífica; así como el grado de Doctora en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), con reconocimiento Cum Laude.

Realizó una estancia posdoctoral CONACyT en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) y además posee la Maestría en Derecho Electoral por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

¿En qué ha trabajado Norma Pimentel?

Desde 2014, Norma Pimentel ha construido una sólida trayectoria en el ámbito jurídico y en la gestión pública, desempeñando diversos cargos entre los que destacan: