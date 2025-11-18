Con el objetivo de fortalecer el bienestar de las familias y acercar servicios básicos a las comunidades, la diputada del Distrito 9 por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Norma Pimentel, encabezó una jornada de salud y acompañamiento jurídico dirigida a habitantes de la junta auxiliar de Sanctorum.

Norma Pimentel garantiza el bienestar de Puebla

Durante la jornada se realizaron consultas médicas, toma de signos vitales y orientación en salud preventiva, además, se acercaron asesorías jurídicas dirigidas especialmente a mujeres para ofrecer acompañamiento y orientación en temas legales que impactan la vida diaria.

“Hoy acercamos servicios médicos a la comunidad de Sanctorum. Agradezco a quienes hicieron posible esta jornada de salud que beneficia directamente a las familias de la junta auxiliar” Norma Pimentel, diputada PVEM

Durante el evento, la diputada destacó la importancia de ofrecer apoyo tanto físico como para la protección de derechos.

Finalmente, Norma Pimentel, reiteró que estas jornadas se continuarán realizando en distintas zonas del Distrito 9, con el objetivo de fortalecer el tejido social y fortalecer la calidad de vida de las y los poblanos.