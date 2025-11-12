Norma Pimentel, diputada del Distrito 9 por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), encabezó una campaña de reforestación en Cuautlancingo, reafirmando su compromiso con la protección del medio ambiente y el bienestar social.

Acompañada por el presidente municipal, Omar Muñoz, la legisladora destacó que los grandes cambios requieren del esfuerzo colectivo:

Una persona no puede generar el cambio; se necesita mucha gente empujando la transformación. Norma Pimentel

Norma Pimentel impulsa conciencia ambiental y participación ciudadana

Durante la jornada, que tuvo presente la meta de más de 400 árboles, Norma Pimentel subrayó la importancia de la educación y la conciencia ambiental, especialmente entre los jóvenes, para fomentar una cultura de sostenibilidad en el estado de Puebla.

Además, reiteró que su labor va más allá del trabajo legislativo, ya que busca mantenerse cercana a las comunidades y fomentar una participación activa en las juntas auxiliares.

Por su parte, el presidente municipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz, reconoció estas acciones y aseguró que el municipio continuará colaborando con todas las personas y organizaciones comprometidas con el desarrollo social.

La diputada reconoció la colaboración de organizaciones y aliados sociales como México en Buenas Manos, encabezado por Eduardo Covián; Juventud Talavera y Fundación SalvaTierra, entre otros, quienes se han sumado en distintos proyectos de impacto comunitario.

Asimismo, destacó la importancia de no permitir el abandono ni el rezago en temas clave como la educación, señalando que solo con unidad, compromiso y participación ciudadana será posible construir un futuro mejor para Cuautlancingo.

Con esta iniciativa, Norma Pimentel reafirma su visión de un Cuautlancingo sostenible, participativo y solidario, donde la educación y la conciencia ambiental sean pilares fundamentales para el desarrollo del municipio.