La diputada del Distrito 9, Norma Pimentel, impulsa la consolidación de la Universidad de Ciencias y Humanidades de Cuautlancingo, reafirmando su compromiso con la educación en la región.
En compañía de Omar Muñoz, presidente municipal, dio inicio a la construcción del techado de las instalaciones, una obra que mejorará los espacios educativos y las condiciones para las y los estudiantes.
Norma Pimentel refuerza su compromiso con la educación en Cuautlancingo
Con el lema: “La educación no se promete, se construye con hechos”, Norma Pimentel destacó la importancia de fortalecer el desarrollo educativo.
Desde el Congreso del Estado, la legisladora logró otorgar certeza jurídica al terreno donde se levanta la universidad, garantizando la continuidad y legalidad del proyecto académico.
Estoy convencida de que la educación es la obra más duradera de todas, porque transforma vidas, comunidades y destinos.Norma Pimentel
Mediante estas acciones, Norma Pimentel reafirma su compromiso con la educación como pilar del desarrollo social y demuestra que el trabajo coordinado entre el Congreso y los municipios rinde frutos tangibles para las familias de Cuautlancingo.