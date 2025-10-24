La diputada del Distrito 9, Norma Pimentel, impulsa la consolidación de la Universidad de Ciencias y Humanidades de Cuautlancingo, reafirmando su compromiso con la educación en la región.

En compañía de Omar Muñoz, presidente municipal, dio inicio a la construcción del techado de las instalaciones, una obra que mejorará los espacios educativos y las condiciones para las y los estudiantes.

Norma Pimentel refuerza su compromiso con la educación en Cuautlancingo

Con el lema: “La educación no se promete, se construye con hechos”, Norma Pimentel destacó la importancia de fortalecer el desarrollo educativo.

Norma Pimentel fortalece la Universidad de Ciencias y Humanidades en Cuautlancingo (Cortesía)

Desde el Congreso del Estado, la legisladora logró otorgar certeza jurídica al terreno donde se levanta la universidad, garantizando la continuidad y legalidad del proyecto académico.

Estoy convencida de que la educación es la obra más duradera de todas, porque transforma vidas, comunidades y destinos. Norma Pimentel

Mediante estas acciones, Norma Pimentel reafirma su compromiso con la educación como pilar del desarrollo social y demuestra que el trabajo coordinado entre el Congreso y los municipios rinde frutos tangibles para las familias de Cuautlancingo.