Norma Pimentel, diputada del Distrito 9 del Partido Verde Ecologista de México, aseguró que tras la aprobación en el Congreso de la iniciativa “Mariana”, las denuncias contra deudores alimentarios aumentaron 20% en Puebla.

“Mariana” se convierte en el primer acompañamiento jurídico contra deudores alimentarios

La legisladora aseguró que con “Mariana” las mujeres fueron motivadas a formalizar denuncias mediante la difusión de las nuevas medidas y el acompañamiento jurídico.

Asimismo, reiteró que esta iniciativa ofrece asesoría y acompañamiento legal completo, desde la presentación de la denuncia hasta la resolución.

Denuncias de mujeres contra deudores alimentarios aumentaron un 20% en Puebla (Cortesía)

De este modo, la iniciativa de Norma Pimentel ha ayudado a decenas de mujeres, entre ellas una madre que llevaba más de dos años intentando que se cumpliera la pensión alimenticia para sus dos hijos, y gracias al acompañamiento legal logró asegurar el cumplimiento del deudor.

Finalmente, Norma Pimentel afirmó que estos avances reflejan la importancia de fortalecer la ley y ofrecer respaldo, al mismo tiempo que reiteró su compromiso de seguir impulsando medidas en beneficio de niñas, niños, adolescentes y madres.