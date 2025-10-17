La diputada del Distrito 9 del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Norma Pimentel, presentó su Primer Informe de Labores Legislativas, con un mensaje contundente, haciendo hincapié en la participación femenina en todos los sectores.

Durante su intervención, Pimentel destacó los logros alcanzados en materia de educación, justicia familiar y equidad de género, reafirmando su compromiso con un trabajo legislativo cercano, transparente y con sentido humano.

Avances en educación y justicia para las familias poblanas

En un momento significativo de su informe, la legisladora subrayó que por primera vez en la historia de Puebla, 26 mujeres integran el Congreso del Estado. Afirmó que la presencia femenina en la política no es un favor ni una concesión, sino el resultado del trabajo, la preparación y la lucha colectiva.

La diputada compartió los avances gestionados para mejorar la infraestructura y el equipamiento de la Escuela Superior de Ciencias y Humanidades, la única institución de educación superior en la zona.

Norma Pimentel rinde su primer informe Legislativo (Cortesía )

Además, anunció la construcción de un arcotecho con apoyo del municipio y reafirmó su compromiso de seguir gestionando recursos ante el Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En materia legislativa, resaltó la creación del Padrón de Deudores Alimentarios, una herramienta que busca combatir la impunidad en casos de abandono familiar. También destacó la presentación de 24 reformas para visibilizar a las mujeres en el lenguaje legal del estado, ya que menciono “nombrar es reconocer”

Para cerrar su informe, Pimentel reafirmó su visión de un Congreso más humano, incluyente y con perspectiva de género: