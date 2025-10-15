El nombre de Ricardo Velarde Cárdenas, secretario de Economía de Sinaloa, se viralizó en las redes sociales luego de la desaparición de Carlos Emilio en el Bar Terraza Valentino.

Y es que fue el propio Ricardo Velarde Cárdenas quien confirmó que es accionista del Bar Terraza Valentino, donde fue visto por última vez Carlos Emilio de 21 años de edad.

¿Quién es Ricardo Velarde Cárdenas, secretario de Economía de Sinaloa?

Ricardo Jesús Velarde Cárdenas, conocido como “Pity” Velarde, es un empresario de Mazatlán que ha ocupado diversos cargos en la administración pública.

Ricardo Velarde Cárdenas, secretario de Economía de Sinaloa (@pityvelarde / Instagram )

Junto a su trabajo como persona pública, Ricardo Velarde Cárdenas también se ha desarrollado como empresario restaurantero.

Fue presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, vicepresidente de Canirac nacional y secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca municipal.

¿Cuántos años tiene Ricardo Velarde Cárdenas, secretario de Economía de Sinaloa?

De acuerdo con el medio Noreste, Ricardo Velarde Cárdenas tiene 40 años de edad.

¿Quién es la esposa de Ricardo Velarde Cárdenas, secretario de Economía de Sinaloa?

Ricardo Velarde Cárdenas se encuentra casado con Natalia García.

Ricardo Velarde Cárdenas, secretario de Economía de Sinaloa (@pityvelarde / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Ricardo Velarde Cárdenas, secretario de Economía de Sinaloa?

Se desconoce el signo zodiacal de Ricardo Velarde Cárdenas.

¿Cuántos hijos tiene Ricardo Velarde Cárdenas, secretario de Economía de Sinaloa?

Ricardo Velarde Cárdenas tiene tres hijos.

¿Qué estudió Ricardo Velarde Cárdenas, secretario de Economía de Sinaloa?

Impulsado por su padre Ricardo Velarde Cárdenas ingresó a la carrera de Contabilidad, pero desistió cuando apenas cursaba el primer grado.

Ricardo Velarde Cárdenas se dio cuenta que lo suyo eran las relaciones públicas, por lo que estudió Administración de Empresas en Mazatlán.

Ricardo Velarde Cárdenas, secretario de Economía de Sinaloa (@pityvelarde / Instagram)

¿En qué ha trabajado Ricardo Velarde Cárdenas, secretario de Economía de Sinaloa?

En entrevista con Noreste, Ricardo Velarde Cárdenas confesó como empresario a una temprana edad y es que empezó a organizar fiestas.

Comenzó creando su empresa de eventos, la cual estaba conformada por amigos de la escuela.

El tener relación con empresarios y el apoyo de su familia le ayudaron a trazar su camino al éxito.

Del 2018 al 2021, Ricardo Velarde Cárdenas fungió como secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca en el ayuntamiento de Mazatlán.

Ricardo Velarde Cárdenas también se desarrolló como subsecretario de Promoción, Industria de Reuniones y Operación Turística .

El 22 de marzo fue designado como encargado de despacho de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Sinaloa.

Ricardo Velarde Cárdenas rindió protesta como secretario de Economía de Sinaloa el 26 de noviembre del 2024, cargo que actualmente desempeña.

Junto a su trabajo en el ámbito público, Ricardo Velarde Cárdenas se ha desarrollado como empresario y es que es fundador de Grupo Eleva en Mazatlán.

Del 2001 al 2006, Ricardo Velarde Cárdenas estuvo en la Gerencia de Relaciones Públicas y en la Gerencia General de Bares y Restaurantes del grupo Cafica.

Ricardo Velarde Cárdenas también fue presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (Canirac) en Mazatlán.

Por esta razón Ricardo Velarde Cárdenas, secretario de Economía de Sinaloa, es vinculado a la desaparición de Carlos Emilio en el Bar Terraza Valentino

El sábado 4 de octubre, el joven Carlos Emilio acudió junto a sus primas al Bar Terraza Valentino, en la zona dorada de Mazatlán, Sinaloa.

Alrededor de las 2:20 de la madrugada del domingo 5 de octubre el joven acudió al baño del Bar Terraza Valentino y no regresó.

Este caso causó gran revuelo luego de que el Bar Terraza Valentino pertenece a Ricardo Velarde, secretario de Economía de Sinaloa.

La familia de Carlos Emilio le exigió a Ricardo Velarde que proporcionará el material necesario para esclarecer qué fue lo que ocurrió, como videos de cámaras de seguridad.

Sin embargo y pese a las investigaciones, se reportó que el Bar Terraza Valentino “sigue operando” y no ha existido un cierre.

En medio de las críticas en su contra, Ricardo Velarde pidió a las personas esperar los resultados de la fiscalía por la desaparición de Carlos Emilio.

Ricardo Velarde enfatizó que es accionista de más negocios en el puerto, donde también han ocurrido hechos de inseguridad.

“Hay una problemática que nos duele a todos los sinaloenses, es una problemática que ha venido creciendo que no nada más es de un negocio en específico, sino cuántos casos más hay; nosotros también nos hemos visto afectados; es una empresa que tiene 20 años generado en el sector turístico” Ricardo Velarde

Por su parte el Bar Terraza Valentino compartió un comunicado en donde reveló que ya entregó la información y grabaciones a las autoridades.