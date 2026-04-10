La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que mantiene apoyo y acompañamiento a la familia del trabajador que murió tras el derrumbe registrado en la mina de Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa.

Luego de que el pasado 25 de marzo un derrumbe atrapara a cuatro trabajadores en la mina de Santa Fe, autoridades del Gobierno de México han trabajado durante cientos de horas en las labores de rescate.

A más de dos semanas de la tragedia, el Comando Unificado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ha logrado localizar a tres de los cuatro mineros que quedaron atrapados; sin embargo, uno de ellos fue encontrado sin vida.

Ante esta situación, las autoridades federales brindan apoyo a los familiares del trabajador fallecido para realizar los procesos legales y periciales correspondientes.

Protección Civil mantiene comunicación con familia de trabajador fallecido en mina de Santa Fe

A través de un breve comunicado difundido en redes sociales, la CNPC señaló que mantiene comunicación permanente con los familiares del minero que murió tras el accidente en la mina de Santa Fe.

Asimismo, indicó que los familiares del trabajador permanecen en Sinaloa en espera de los resultados periciales y del proceso de identificación del cuerpo.

Hasta ahora, autoridades de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa continúan con los trabajos de identificación del minero localizado sin vida, con el objetivo de entregar el cuerpo a sus familiares conforme al marco legal vigente.

Autoridades brindan apoyo a familia de trabajador que murió en mina de Santa Fe

La Protección Civil también informó que, junto con la SSPC, el Gobierno de Sinaloa y la empresa minera IMSSA, se mantiene el respaldo a la familia del trabajador fallecido, brindando los servicios y acompañamiento que requieran durante este proceso.

Mientras tanto, el Comando Unificado continúa con las labores de búsqueda del cuarto minero atrapado en la mina de Santa Fe, cuyo paradero aún no ha sido localizado.

Las autoridades mantienen las operaciones de rescate mientras transcurren horas críticas en la esperanza de hallarlo con vida.

Hasta el momento, tampoco se ha dado a conocer la identidad del cuarto trabajador que permanece atrapado tras el derrumbe en la mina ubicada en el municipio de El Rosario, Sinaloa.