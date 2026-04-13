Francisco Zapata Nájera sobrevivió tras estar 14 días atrapado en la mina Santa Fe; el coronel de zapadores del Ejército, Manuel Sánchez Olascuaga, explicó cómo fue el proceso de rescate.

En entrevista con López Dóriga, Manuel Sánchez Olascuaga detalló que el minero hizo uso de una lámpara de luz para comunicarse con los buzos y así mostrarles su localización exacta.

Francisco Zapata Nájera sobrevivió tras 14 días en mina Santa Fe; así fue el rescate

El coronel Manuel Sánchez Olascuaga relató cómo fue el rescate del minero Francisco Zapata Nájera, quien logró sobrevivir 14 días en la mina Santa Fe, en el estado de Sinaloa.

Tras el derrumbe, Francisco Zapata Nájera se resguardó en una burbuja de aire y tuvo que racionar el agua potable. Al quedarse sin este líquido, sobrevivió gracias a que se humedeció los labios con el agua de la mina.

Video muestra rescate del minero Francisco Zapata Nájera en Sinaloa (Especial)

De acuerdo con la información, el minero Francisco Zapata Nájera estaba rodeado de agua; sin embargo, no podía tomarla por los minerales y otras sustancias que esta contenía.

Un punto clave del rescate fue que Francisco Zapata Nájera tenía una lámpara de luz; al escuchar la cercanía de los elementos, el minero encendía para que lo pudieran localizar.

Francisco Zapata Nájera salió de mina Santa Fe con vida tras trabajos de rescate

Los elementos de rescate realizaron trabajos para construir un piso firme, pues el lodo no les permitía caminar con normalidad; sin embargo, después fue mucha agua y tuvieron que entrar los buzos.

Dada la cantidad de agua, se tuvo que bombear y, hasta el día siete, los buzos lograron realizar la inmersión para la búsqueda en la que se encontró al minero sin vida.

Por su parte, los geólogos trazaron una ruta para que los buceadores pudieran llegar hasta los mineros. Tras desplazarse 17 metros, encontraron la luz de Francisco Zapata Nájera que los llevó hasta él.

Pese a su localización, Francisco Zapata Nájera fue sacado del lugar tras 20 horas de trabajo en las que se bombeó más agua, ya que el minero no pudo bucear debido a su situación.