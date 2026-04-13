Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, señaló que confía en hallar con vida al cuarto trabajador de la mina Santa Fe, que se encuentra atrapado y desaparecido desde hace 19 días.

“No hay que perder nunca la fe”. Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa

Ante los medios, Rocha Moya destacó que, hasta el momento, se sabe que hay oxígeno dentro de la mina, por lo que confía que el cuarto minero esté con vida tras el derrumbe en El Rosario.

Rocha Moya confía en hallar con vida a cuarto minero en Sinaloa (José Betanzos Zárate/Cuartoscuro / José Betanzos Zárate )

Rocha Moya confía en hallar con vida a cuarto minero en Sinaloa; “no hay que perder la fe”, dice

El gobernador Rocha Moya confía en que los elementos de rescate puedan hallar con vida al cuarto minero atrapado en Sinaloa, pues no se conocen los insumos que llevaba consigo el trabajador.

“No hay que perder nunca la fe, porque todavía no sabes qué proveeduría llevaba él, qué tanta agua llevaba él, etcétera. Pero lo que sí nos queda claro es que hay oxígeno”. Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa

Rubén Rocha Moya dijo que la búsqueda se concentra en las bases de la vía, pues el minero que permanece desaparecido es un supervisor e iba a bordo de un razer al momento del desplome.

Asimismo, el gobernador Rocha Moya destacó que se están abriendo diversos túneles y sacando agua, por lo que se ha ingresado maquinaria pesada a la mina Santa Fe, en Sinaloa.

Cabe mencionar que de los cuatro trabajadores que quedaron atrapados tras el derrumbe de la mina, ocurrido el pasado 26 de abril, tres ya han sido localizados: dos con vida y uno muerto.