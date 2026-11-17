Reginaldo Sandoval, diputado federal por el Partido del Trabajo (PT), llamó Morena a la racionalidad política a fin de ganar las elecciones 2027 en el estado de Michoacán.

El diputado petista dijo que para ello deben elegir al mejor coordinador estatal, en referencia a Raúl Morón, ya que están en riesgo de perder el estado actualmente gobernado por Morena.

“En el caso de Michoacán… por los sucesos que están llevándose a cabo, está mas que obvio y claro que necesitamos una medición para generar esa unidad, si no generamos la unidad ese estado esta en riesgo de derrota…” Reginaldo Sandoval, diputado federal del PT

Sin mencionar a Grecia Quiroz y el Movimiento del Sombrero, a un año del asesinato del asesinato de Carlos Manzo, dijo que hay riesgo de derrota en Michoacán debido a las actuales circunstancias.

Reginaldo Sandoval contradice a Citlalli Hernández por encuesta en Michoacán

Reginaldo Sandoval insistió que que hay un acuerdo para que haya nuevas encuestas y que los dichos de Citlalli Hernandez sobre que las coordinaciones estatales no se van a modificar, es una opinión personal.

El diputado federal dijo que espera que en la Comisión de Candidaturas de Morena coincidan en buscar al mejor coordinador y sigan caminando juntos.

Además de Michoacán, pronunció que las encuestas deberían rehacerse para las coordinaciones de Nuevo León y Zacatecas.

PT y Raúl Morón tomarán una decisión a finales de noviembre si Morena no accede a encuesta en Michoacán

Reginaldo Sandoval dijo que esperarán a tomar una decisión hasta la última semana de noviembre de 2026 en caso de que Morena decida no rehacer la encuesta.

El sentido del anuncio sería respecto a que irán solos, a pesar de que en ese escenario no ganaría ni Morena ni el PT sino el “Eje Uruapan”, en referencia a Grecia Quiroz.