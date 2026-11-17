Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, descartó que vayan a hacer nuevas encuestas para redefinir a los coordinadores estatales rumbo al 2027.

Morena ha insistido que el proceso de elección de perfiles para las coordinaciones de los 17 estados ya cerró; el PT asegura que hay un acuerdo interno para rehacer las encuestas.

“Nosotros no estamos planteando una segunda encuesta. El PT lo declara, no es un acuerdo de la coalición y en Morena no estamos en esa postura y hasta donde entiendo tampoco el Partido Verde…” Ariadna Montiel, dirigente de Morena

El PT insiste que se deben hacer nuevas encuestas en Michoacán, Nuevo León y Zacatecas a fin de redefinir a los coordinadores.

Ariadna Montiel señala que designación de coordinadores es apegada a convocatoria

Ariadna Montiel dijo que hay una convocatoria a la que la coalición se debe apegar para tomar decisiones en la designación de los coordinadores.

Puntualizó que esas decisiones no se toman a favor o en contra de nadie y por ello no se repetirá la encuesta para ningún estado.

Montiel aclaró que se entiende con Alberto Anaya y con él son los acuerdos de coalición ante los dichos de Reginaldo Sandoval, quien ha insistido en rehacer la encuesta, sobre todo en Michoacán para beneficiar a Raul Morón.

Morena se abre a la suma de partidos locales

Morena dijo que está abierta a que partidos que fueron nacionales y ahora solo son estatales, y otros locales, se puedan sumar a su coalición.

Uno de ellos es el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y dijo que hay un análisis en cada unos de los 10 estados donde tiene presencia.