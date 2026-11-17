Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, reiteró que no se harán cambios en las coordinaciones estatales rumbo a 2027, pues estas ya están definidas.

“Las coordinaciones estatales están ya definidas… no va a haber vuelta atrás… a menos que haya una causa extrema…”

“Hemos platicado que acabo ya este proceso”, dijo en entrevista con Azucena Uresti, en Grupo Fórmula, al anunciar que continuan los trabajaos para las designaciones de coordinadores municipales y de distritos locales.

La respuesta de Citlalli Hernández se da ante los dichos de integrantes del Partido del Trabajo (PT), quienes han asegurado que existen acuerdos para revisar encuestas.

Citlalli Hernández rechaza acuerdo con el PT para revisar encuestas

Citlalli Hernández recordó que que las coordinaciones estatales rumbo a 2027 ya fueron definidas en los 17 estados y reconoció a Raúl Morón por haber sido responsable en no exhibir diálogos internos

Aclaró que tiene diálogo con Raúl Morón, aspirante a gobernador en Michoacán, pero puntualizó que le ha respondido a Reginaldo Sandoval porque ha generado confusión y espera que ya no lo siga haciendo.

La morenista insistió que nunca hubo un acuerdo con el PT para hacer una nueva encuesta y que fue irresponsable dar declaraciones diferenciadas, así como no acompañar los nombramientos.

Citlalli Hernández descarta nuevas encuestas en Michoacán y Nuevo León rumbo a 2027

Citlalli Hernández recordó que las coordinaciones estatales rumbo a 2027 ya están definidas a pesar de que el PT en Michoacán y Nuevo León están señalando un acuerdo para una nueva encuesta.

Dijo que el PT pueden hacer careos con sus candidatos, pero ello no significa que van a haber cambios pues los tiempos van avanzando.

Finalmente destacó que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ha respetado el proceso y el compromiso de no declarar sobre cosas que los contraponen.