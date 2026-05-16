Una presunta fuga en una plataforma de Petróleos Mexicanos (Pemex) frente a las costas de Tabasco fue captada en video este sábado 15 de mayo, generando preocupación entre habitantes de la región.

Imágenes compartidas en redes sociales muestran una aparente emanación de posible gas en aguas cercanas al complejo marítimo de Pemex, aunque aún no se ha identificado la plataforma del incidente.

Reportan presunta fuga en plataforma de Pemex frente a costas de Tabasco

Habitantes de las costas de Sánchez Magallanes, Tabasco, captaron en video una extensa mancha alrededor de una plataforma de Pemex y acusan que sería una fuga, pues se percibe el olor a gas.

Captan presunta fuga en plataforma de Pemex frente a costas de Tabasco (Captura de pantalla)

El video comenzó a viralizarse y provocó cuestionamientos sobre las condiciones operativas de las instalaciones petroleras. Sin embargo, Pemex no ha emitido un comunicado sobre el incidente.

Medios locales han identificado la presunta fuga frente a costas de Tabasco, por lo que las plataformas de Pemex involucradas podrían ser las siguientes:

Amoca

Miztón

Tecoalli

Hasta ahora, autoridades no han confirmado ninguna fuga o derrame activo frente a las costas de Tabasco, pero el video continúa circulando en redes sociales y crecen las exigencias de una explicación.

Cabe mencionar que esta presunta fuga se da luego de los reportes de un incendio en Dos Bocas, también en Tabasco. Pemex ya aclaró el origen del fuego; la refinería opera con normalidad.