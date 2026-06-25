Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que la refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco, se encuentra en proceso de arranque y opera bajo condiciones seguras luego de registrarse una falla eléctrica.

A través de un comunicado, Pemex aclaró que el incidente ocurrió alrededor de las 14:24 horas, por lo que se detuvo la operación en la refinería Olmeca.

Pemex informa que refinería Olmeca está “en proceso de arranque” tras incidente en Dos Bocas

Tras los videos en redes que mostraban una gran columna de humo cerca de la refinería Olmeca, Pemex aclaró que la planta suspendió temporalmente sus operaciones tras una falla eléctrica.

Reportan olor a gas y columna de humo cerca de la refinería Olmeca (Captura de pantalla)

Luego de detectar el problema en Dos Bocas, se activaron de inmediato los protocolos operativos en la refinería Olmeca, pero no hubo ningún herido o situación de gran emergencia.

Pemex aseguró que no existe una situación de emergencia en la refinería Olmeca y descartó cualquier riesgo para los trabajadores, la población o el medio ambiente en la zona de Dos Bocas.

La petrolera también explicó que la refinería Olmeca se encuentra en proceso de restablecimiento de operaciones tras el paro temporal ocasionado por la interrupción eléctrica.

Asimismo, Pemex reiteró su compromiso con la seguridad de sus instalaciones y llamó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales para evitar la difusión de rumores o información incorrecta.