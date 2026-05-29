Pemex informó que logró controlar el conato de incendio en Cosoleacaque, Veracruz.

Este jueves 28 de mayo, se registró un incendio en la Planta VII de Amoniaco, dentro del Complejo Petroquímico Cosoleacaque.

No obstante, el fuego fue sofocado por personal de Pemex siguiendo los protocolos de seguridad respectivos.

“Se registró un conato de incendio en la Planta VII de Amoniaco del Complejo Petroquímico Cosoleacaque, Veracruz, que fue controlado de manera inmediata por personal especializado y conforme a los protocolos de seguridad”. Pemex

Confirma Pemex que conato de incendio en Cosoleacaque, Veracruz, ya fue controlado

Pemex también detalló que las instalaciones del Complejo Petroquímico Cosoleacaque donde ocurrió el percance, “operan bajo condiciones seguras”.

🚨🔴Se registró un incendio en instalaciones de #Pemex, presuntamente precedido de una explosión. La paraestatal informó que ya fue controlado y ocurrió en la Planta VII de Amoniaco del Complejo Petroquímico Cosoleacaque,en Veracruz. No se reportan heridos pic.twitter.com/3D5b5ywXNm — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) May 29, 2026

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