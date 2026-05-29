Pemex informó que logró controlar el conato de incendio en Cosoleacaque, Veracruz.
Este jueves 28 de mayo, se registró un incendio en la Planta VII de Amoniaco, dentro del Complejo Petroquímico Cosoleacaque.
No obstante, el fuego fue sofocado por personal de Pemex siguiendo los protocolos de seguridad respectivos.
“Se registró un conato de incendio en la Planta VII de Amoniaco del Complejo Petroquímico Cosoleacaque, Veracruz, que fue controlado de manera inmediata por personal especializado y conforme a los protocolos de seguridad”.Pemex
Confirma Pemex que conato de incendio en Cosoleacaque, Veracruz, ya fue controlado
Pemex también detalló que las instalaciones del Complejo Petroquímico Cosoleacaque donde ocurrió el percance, “operan bajo condiciones seguras”.
Noticia en desarrollo... En breve más información