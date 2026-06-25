Habitantes de comunidades cercanas a la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, reportaron un fuerte olor a gas y la presencia de una columna de humo visible a varios kilómetros de distancia.

A través de redes comenzaron a circular videos en los que se observa una densa columna de humo cerca de las inmediaciones de Dos Bocas, lo que reavivó las alertas sobre la seguridad en el complejo.

Fuerte olor a gas y humo desata alarma cerca de inmediaciones de la refinería Olmeca

Vecinos de zonas aledañas a la refinería Olmeca reportaron un intenso olor a gas, además de una columna de humo, provocando incertidumbre entre quienes viven cerca de las instalaciones.

El periodista Audelino Macario informó que el olor a gas y el humo habrían sido provocados por una interrupción en el suministro eléctrico, lo que ocasionó la detención en la refinería Olmeca.

Asimismo, medios de comunicación locales reportaron presuntas fallas en la Planta Catalítica derivadas de problemas operativos, que habrían provocado la evacuación general dentro de la planta.

Reportan olor a gas y columna de humo cerca de la refinería Olmeca (Captura de pantalla)

Hasta el momento, Petróleos Mexicanos (Pemex) no ha reportado algún tipo de fugas, explosiones o algún incidente, por lo que se desconoce el origen del olor a gas y de la columna de humo.