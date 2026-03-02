Durante el funeral de Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se reportaron la llegada de arreglos florales.

Esto a una funeraria de Guadalajara, en donde en imágenes de redes sociales destacaron un ramo de flores en forma de gallo, ya que el otro apodo de Nemesio Oseguera Cervantes era el “Señor de los Gallos”, así como una corona con iniciales CJNG.

Sorprenden arreglos florales en el funeral de El Mencho

La muerte confirmada de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho” el 22 de febrero de 2026 durante un operativo militar en Tapalpa, Jalisco que incluyó un enfrentamiento armado y la muerte de elementos de seguridad, generando detenciones y narcobloqueos en la región.

Y a una semana de los hechos, y después de que las autoridades entregaran el cuerpo de El Mencho a la familia el pasado 28 de febrero tras peritajes en la FGR, se llevó a cabo el funeral de Oseguera Cervantes.

FGR entrega restos de El Mencho (Captura de pantalla)

Al evento llegaron varios arreglos florales monumentales como coronas y ramos grandes, muchos sin cintillo visible o remitente, pero el que más ha llamado la atención es uno en forma de gallo que fue hecho con rosas rojas, pico amarillo, cresta naranja, con las siglas CJNG en la parte superior.

Siendo esta una referencia directa a uno de sus apodos: “El Señor de los Gallos”; de igual manera, también se reportaron coronas con iniciales CJNG y mensajes de “familias agradecidas”, lo que ha generado polémica.

Cabe recordar que los restos de Oseguera Cervantes llegaron a Guadalajara el 1 de marzo trasladados desde CDMX en un operativo discreto que incluyó cambios de vehículo para despistar, para que se velaran en una funeraria de la colonia San Andrés.

Y desde la mañana del pasado 1 y este 2 de marzo, hubo un despliegue militar masivo: Ejército, Guardia Nacional, sobrevuelos de helicópteros, perímetros de seguridad y revisión de vehículos y personas para evitar atentados de grupos rivales o disturbios.

Se prevé que el entierro de los restos de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, sea en los próximos días, posiblemente entre el 3 o 4 de marzo, por lo que las fuerzas federales han dicho que no se retirarán hasta que termine todo.