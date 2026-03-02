En medios y redes sociales, se reportó la supuesta presencia de Laisha Michelle Oseguera González, hija menor de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, en el funeral de su padre en Guadalajara, pese a su vinculación con la desaparición de dos marinos en 2021.

En las imágenes muestran a la hija de El Mencho en donde se muestra con cabello teñido de rubio entre los asistentes al funeral del difunto líder del Cartel Jalisco Nueva Generación.

Hija de El Mencho aparece en su funeral pese a acusaciones en su contra en 2021

En redes sociales se han viralizado las imágenes del funeral de Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del CJNG en donde aparece su hija, Laisha Michelle Oseguera González.

Laisha Michelle es la hija menor de “El Mencho” y Rosalinda González Valencia, a quien la FGR la acusó formalmente de participar en la desaparición y secuestro de dos marinos (SEMAR) en Zapopan, Jalisco en 2021 como venganza por la detención de su madre Rosalinda.

Los marinos aparecieron después en Puerto Vallarta; sin embargo, no ha sido detenida y mantiene perfil bajo; algunos reportes dicen que vive fuera de México.

Reportan la presencia de Lisha Michelle Cervantes González, hija El Mencho en su funeral (Especial )

Por otro lado, se sabe que su pareja, Cristian Gutiérrez, alias “El Guacho”, fue arrestado en 2024 por Estados Unidos, señalado como operador del CJNG en Zapopan y yerno de “El Mencho”.

La aparición pública de la hija de El Mencho ha hecho que los usuarios en redes sociales resalten la impunidad de las autoridades en México, y han reaccionado con indignación por la falta de detención inmediata pese a la vigilancia federal.

Cabe revelar que el velorio de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho” ocurrió en una funeraria de Guadalajara bajo fuerte resguardo militar y con coronas del CJNG.

Esto tras su muerte del 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco, debido a múltiples disparos durante la Operación Jalisco de las Fuerzas Armadas mexicanas.