El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, instruyó brindar toda la atención necesaria tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ocurrido el domingo 28 de diciembre de 2025 entre las poblaciones de Chívela y Nizanda.

De acuerdo con la información oficial, el incidente activó un operativo de respuesta inmediata para atender la emergencia y garantizar la seguridad en la zona.

Gobierno de Oaxaca activa operativo por descarrilamiento del Tren Interoceánico

El descarrilamiento se registró en el kilómetro Z-230+290, con dirección al municipio de Matías Romero Avendaño, donde se movilizaron corporaciones de seguridad y atención a emergencias.

Al lugar acudió personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR), así como elementos de la Policía Vial Estatal y servicios de ambulancia, quienes trabajan de manera coordinada con la Secretaría de Marina.

Las autoridades realizan labores de evaluación, auxilio y control en el área afectada, mientras se revisan las condiciones del tren y de la vía ferroviaria.

Hasta el momento, no se ha confirmado el reporte de personas lesionadas. El Gobierno del Estado informó que dará seguimiento puntual al desarrollo de los hechos y que cualquier información sobre el estado de las personas involucradas será difundida únicamente una vez confirmada por las autoridades competentes, a fin de evitar desinformación.