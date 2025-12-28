Claudia Sheinbaum Pardo coordinó a la Secretaría de Marina (Semar), a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), así como al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca.

La mañana de este domingo 28 de diciembre, la Semar informó del descarrilamiento del Tren Interoceánico de la Línea Z donde iban 241 pasajeros y 9 tripulantes.

A través de un mensaje, la Semar informó del descarrilamiento de la máquina principal del Tren Interoceánico sin precisar, por ahora, el saldo preliminar del accidente.

Estamos atentos a los trabajos de la Secretaría de Marina para apoyar a usuarios del Corredor Interoceánico. Participan SICT, IMSS-Bienestar y el gobierno del estado. Conforme tengamos más datos ampliaremos la información. https://t.co/lrj7oNoXJ9 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 28, 2025

