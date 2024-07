El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) explica cuál fue el cargo honorífico que tuvo su hijo Gonzalo López Beltrán en las obras del Tren Transístmico.

En su conferencia mañanera del viernes 5 de julio el presidente fue cuestionado sobre la reunión que tuvo Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa de México, con su hijo Gonzalo López Beltrán.

El mandatario explicó que estaba enterado del encuentro ya que fue su hijo Gonzalo quien le contó de la visita.

Sobre esta reunión, AMLO recordó que su hijo Gonzalo López Beltrán no está metido en la política, ni lo estuvo durante su gobierno.

“Sí, lo supe, pero Gonzalo no está metido en la cuestión política”, aclaró AMLO ante la prensa nacional.

Cabe recordar que en otras situaciones los hijos de AMLO, José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán han aclarado de qué viven y trabajan ante los señalamientos que les han hecho en su contra.

En ocasiones, han acusado a los hijos de AMLO de nepotismo o corrupción.

Aunque los hijos de AMLO no han estado involucrados en la política o el gobierno de su padre, Gonzalo López Beltrán desempeñó un cargo honorífico.

El presidente AMLO explicó qué cargo honorífico tuvo su hijo Gonzalo López Beltrán en las obras del Tren Transístmico durante su administración.

“Gonzalo ha ayudado como honorífico en el Interoceánico y no cobra. No va a trabajar en el gobierno, cuando me dijo eso me sentí contentísimo”

AMLO