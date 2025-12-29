Reportan la desaparición de Israel Enrique Gallegos Soto tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico.

Israel Enrique Gallegos Soto y su esposa viajaban en el Tren Interoceánico tras el accidente en Oaxaca el 28 de diciembre.

Israel Enrique Gallegos Soto desapareció tras el accidente del Tren Interoceánico

Familiares del reportero Israel Enrique Gallegos Soto reportaron su desaparición tras el accidente del Tren Interoceánico en el municipio de Nizanda, Oaxaca.

La fotografía de Israel Enrique Gallegos Soto y su esposa, Kayla Leyva, antes del accidente se ha difundido en redes sociales.

Israel Enrique Gallegos Soto, hombre desaparecido desde el descarrilamiento del Tren Interoceánico (Especial )

La esposa de Israel Enrique Gallegos Soto fue localizada en Matías Romero, pero hasta el momento él no se ha comunicado con su familia y tampoco ha regresado a su casa.

La búsqueda de Israel Enrique Gallegos Soto se extendió a Juchitán e Ixtepec, pero hasta el momento no hay información sobre él.

Familiares del pasajero piden ayuda para localizarlo, ya que no hay información de él en albergues y hospitales.

Quienes tengan información de Enrique Gallegos Soto se pueden comunicar con las autoridades de Oaxaca.

Rocío Nahle ofrece apoyo tras accidente del Tren Interoceánico (Especial)

Esposa de Enrique Gallegos Soto se encuentra hospitalizada

Karla Leyva, esposa de Israel Enrique Gallegos Soto fue localizada en Matías Romero con vida y se encuentra hospitalizada en el ISSSTE de Tehuantepec.

Autoridades no han revelado más detalles de la salud de Karla Leyva o del paradero de Enrique Gallegos Soto.

Los últimos reportes del gobierno federal confirmaron la muerte de 13 personas que viajaban en el Tren Interoceánico.

Hay 98 heridos y cinco de ellos están delicados; Enrique Gallegos Soto es el único reportado como desaparecido.

Claudia Sheinbaum se comprometió a darle seguimiento al caso y dio indicaciones para apoyar a las familias de las víctimas, por lo que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez coordinará los siguientes trabajos tras el descarrilamiento de Tren Interoceánico.