La mañana del domingo 28 de diciembre se produjo el descarrilamiento del Tren Interoceánico en el municipio de Asunción Ixtaltepec, en el estado de Oaxaca.

A horas del accidente comenzaron a viralizarse videos que muestran los momentos que vivieron algunos de los pasajeros al interior de los vagones.

“Ayúdennos, por favor”, pedían pasajeros del Tren Intericeánico

Pasajeros que viajaban en el Tren Interoceánico grabaron lo ocurrido una vez el ferrocarril salió de las vías.

Por lo que se aprecia en algunas de las imágenes, personas yacían fuera de sus asientos y el equipaje botado a lo largo de los vagones.

Tren Interoceánico se descarrila en Oaxaca con 241 pasajeros (Especial)

En otros de los videos se muestra a pasajeros tratando de reincorporarse y a otros ayudándose entre sí.

Mientras que al fondo una mujer pide que sean auxiliados lo antes posible.

Saldo de víctimas que dejó el accidente del Tren Interoceánico en Oaxaca

La tarde del domingo 28 de diciembre la Secretaría de Marina (Semar) emitió un comunicado anunciando la cifra actualizada de muertos y heridos que dejó el descarrilamiento en Oaxaca.

De acuerdo con la secretaría, por lo menos 13 personas perdieron la vida y otras 98 resultaron heridas; en este último grupo 5 fueron reportadas en estado grave.

En el Tren Interoceánico viajaban un total de 250 personas, de los cuales 9 eran miembros de la tripulación y los otros 241 pasajeros.