La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, informó que su administración brindará apoyo y coordinación institucional tras el accidente del Tren Interoceánico, ocurrido en el Istmo de Tehuantepec, donde se reportan al menos 20 personas heridas.

La mandataria estatal señaló que mantiene comunicación directa con autoridades de Oaxaca para atender de manera oportuna la emergencia y garantizar la atención a las personas afectadas.

Rocío Nahle suma esfuerzos tras percance del Tren Interoceánico

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), Rocío Nahle dio a conocer que ya se comunicó con el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, con el objetivo de coordinar acciones conjuntas y ofrecer el apoyo necesario tras el percance ferroviario.

Asimismo, informó que el sistema de salud en la región del Istmo fue activado conforme al protocolo de atención emergente, a fin de brindar atención médica inmediata a quienes resultaron lesionados y a cualquier persona que lo requiera.

Las autoridades estatales y federales continúan dando seguimiento al desarrollo de los hechos, mientras se mantiene la coordinación interinstitucional para atender la situación y evitar riesgos adicionales.