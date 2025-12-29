La tarde del domingo 28 de diciembre la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) emitió un comunicado informando la muerte de 13 personas que viajaban en el Tren Interoceánico.

“La Secretarí de Marina expresa sus más sentidas condolencias a los familiares de las personas que perdieron la vida en este lamentable accidente”. Comunicado de la Semar

A la par, la presidenta Claudia Sheinbaum envió un mensaje por medio de su cuenta de X (antes Twitter) confirmando la noticia y anunciando acciones de traslado y atención a las familias afectadas por el accidente.

Nota en desarrollo. En breve más información...