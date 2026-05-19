Armando Toscano Yáñez es un general brigadier del Ejército Mexicano que actualmente se desempeña como comandante interino de la 11/a Zona Militar, con sede en Guadalupe, Zacatecas.

Originario de Ciudad Obregón, Sonora, cuenta con una amplia trayectoria dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional, donde ha ocupado cargos operativos, administrativos y de coordinación en temas de seguridad.

En mayo de 2026 tomó protesta como nuevo comandante interino de la 11/a Zona Militar, en sustitución del general Isaac Bravo López, en una ceremonia encabezada por autoridades civiles y militares de Zacatecas.

¿Quién es Armando Toscano Yáñez?

Armando Toscano Yáñez es un militar mexicano con décadas de trayectoria dentro del Ejército y la Guardia Nacional.

Es egresado del Heroico Colegio Militar y ha desempeñado funciones relacionadas con seguridad, operaciones estratégicas, coordinación territorial y representación internacional de la Sedena.

A lo largo de su carrera también ha participado en reuniones y foros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) relacionados con operaciones de paz y seguridad internacional.

Entre los cargos más destacados de su trayectoria se encuentran mandos militares en Quintana Roo, Jalisco y Zacatecas.

¿Qué edad tiene Armando Toscano Yáñez?

Armando Toscano Yáñez nació el 3 de julio de 1969 en Ciudad Obregón, Sonora; actualmente tiene 56 años de edad.

¿Armando Toscano Yáñez tiene pareja?

Hasta el momento no existe información pública confirmada sobre la vida sentimental o pareja de Armando Toscano Yáñez.

¿Qué signo zodiacal es Armando Toscano Yáñez?

Armando Toscano Yáñez nació el 3 de julio, por lo que su signo zodiacal es Cáncer.

Las personas nacidas bajo este signo suelen ser asociadas con características como lealtad, sensibilidad y protección hacia su entorno cercano. Cáncer pertenece al elemento agua, relacionado en astrología con la intuición y las emociones.

¿Armando Toscano Yáñez tiene hijos?

No hay información pública verificable sobre si Armando Toscano Yáñez tiene hijos.

¿Qué estudió Armando Toscano Yáñez?

Armando Toscano Yáñez cuenta con formación militar y estudios especializados en seguridad y administración militar.

Entre sus principales estudios y especializaciones destacan:

Formación militar en el Heroico Colegio Militar

Estudios en la Escuela Superior de Guerra

Estudios de nivel maestría relacionados con seguridad y administración militar

Especializaciones en terrorismo, derechos humanos y gestión de riesgos

Cursos en seguridad nacional y combate al crimen organizado en México y el extranjero

¿En qué ha trabajado Armando Toscano Yáñez?

Armando Toscano Yáñez ha desarrollado una amplia trayectoria dentro del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, ocupando cargos operativos y administrativos de alto nivel.

Entre los principales puestos y actividades de su carrera destacan: