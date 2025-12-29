La tragedia del Tren Interoceánico del 28 de diciembre dejó como saldo 13 personas muertas; entre ellas el periodista Israel Gallegos Soto.

Así lo informó el Sindicato Nacional de Medios de Comunicación (SINMCO), quien resalto que el periodista de origen oaxaqueño se encontraba en el tren el día de la tragedia.

El periodista había sido reportado como desaparecido por sus familiares la noche del domingo, luego de confirmar que su esposa, Layla Leyva, se encontraba herida y recibiendo atención médica.

El 28 de diciembre el Tren Interoceánico se descarriló en el tramo de Nizanda, Oaxaca, con 241 pasajeros y 9 integrantes de tripulación que tuvieron que ser rescatados.

