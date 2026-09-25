Fernandito finalmente obtuvo justicia, después de que se condenó a 78 años y 9 meses de prisión a los prestamistas responsables de su asesinato en Los Reyes La Paz, Estado de México.

Lilia Delgado Pérez Ana Lilia Morales Delgado Carlos Morales Cruz

El caso provocó indignación en 2025, cuando se reveló que los tres sentenciados secuestraron, torturaron y asesinaron al niño de 5 años debido a una deuda de su madre, equivalente a mil pesos.

Autopsia de Fernandito, torturado y asesinado en Los Reyes La Paz, Edomex, reveló inimaginable violencia (Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

Dictan 78 años a responsables de matar a Fernandito: Investigan omisiones en el caso

El jueves 24 de septiembre, la Autoridad Judicial con sede en Nezahualcóyotl les impuso una sentencia de 78 años y 9 meses de prisión a cada uno de los responsables de la muerte de Fernandito, además de:

Multas de 1 millón 258 mil 682 pesos

Pago de la reparación del daño moral por la cantidad de 618 mil 712 pesos

Pago de la reparación del daño material por la cantidad de 39 mil pesos

Por su parte, la Fiscalía del Estado de México informó que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción investiga a funcionarios debido a su posible omisión en el caso.

Según la indagatoria, el agente del Ministerio Público se negó a recibir a la madre de Fernandito cuando acudió a denunciar el secuestro porque “ya se iba”, lo que provocó que la madre se presentara un día después, causando retrasos en la investigación.

Dictan sentencia a homicidas de Fernandito (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Fernandito fue asesinado en 2025 por deuda de mil pesos de su madre

El 28 de julio de 2025, los ahora sentenciados retuvieron al menor de edad Fernandito como forma de presión para exigir a su madre el pago de una deuda de mil pesos.

Para el 4 de agosto de 2025, elementos de la Fiscalía, en coordinación con la Policía Municipal de Género, acudieron a un domicilio donde percibieron un olor fétido y encontraron al niño sin vida.

Según las unidades, Fernandito presentaba fracturas en clavícula y costilla, así como lesiones contusas, mientras que la causa de la muerte fue por traumatismo craneoencefálico.