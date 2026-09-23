Ante los acontecimientos recientes relacionados con la detención del presidente municipal de Juchitán, Miguel Sánchez, el Gobierno de Oaxaca a cargo de Salomón Jara señaló que mantiene comunicación y coordinación institucional para preservar la gobernabilidad y el orden público en el municipio.

La administración estatal indicó que en la atención de la situación se privilegian el diálogo, la legalidad y la atención oportuna ante cualquier circunstancia que pudiera presentarse.

Juchitán mantiene paz social y gobernabilidad. (cortesía)

Por su parte, la Secretaría de Gobierno de Oaxaca (Sego) informó que en el municipio de Juchitán de Zaragoza se mantiene la libre circulación, mientras que las actividades económicas, comerciales y cotidianas se desarrollan con normalidad.

De acuerdo con la dependencia, las instituciones permanecen atentas para garantizar las condiciones de gobernabilidad y tranquilidad de las familias juchitecas.

Juchitán mantiene paz social y gobernabilidad. (cortesía)

Sego refrenda coordinación con autoridades federales

La Secretaría de Gobierno de Oaxaca señaló que mantendrá un trabajo coordinado con el Gobierno Federal y las instituciones de seguridad, con el objetivo de garantizar la paz social y tranquilidad de las familias de Juchitán.

La dependencia sostuvo que en Oaxaca existe coordinación institucional y que la aplicación de la ley está por encima de cualquier interés particular, bajo el respeto al Estado de Derecho y a las instituciones.