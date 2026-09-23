Ante los acontecimientos recientes relacionados con la detención del presidente municipal de Juchitán, Miguel Sánchez, el Gobierno de Oaxaca a cargo de Salomón Jara señaló que mantiene comunicación y coordinación institucional para preservar la gobernabilidad y el orden público en el municipio.
La administración estatal indicó que en la atención de la situación se privilegian el diálogo, la legalidad y la atención oportuna ante cualquier circunstancia que pudiera presentarse.
Por su parte, la Secretaría de Gobierno de Oaxaca (Sego) informó que en el municipio de Juchitán de Zaragoza se mantiene la libre circulación, mientras que las actividades económicas, comerciales y cotidianas se desarrollan con normalidad.
De acuerdo con la dependencia, las instituciones permanecen atentas para garantizar las condiciones de gobernabilidad y tranquilidad de las familias juchitecas.
Sego refrenda coordinación con autoridades federales
La Secretaría de Gobierno de Oaxaca señaló que mantendrá un trabajo coordinado con el Gobierno Federal y las instituciones de seguridad, con el objetivo de garantizar la paz social y tranquilidad de las familias de Juchitán.
La dependencia sostuvo que en Oaxaca existe coordinación institucional y que la aplicación de la ley está por encima de cualquier interés particular, bajo el respeto al Estado de Derecho y a las instituciones.