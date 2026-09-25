La Fiscalía de Oaxaca confirmó la detención del excomisionado de la Policía Municipal de Juchitán, como parte de la segunda fase de un operativo conjunto desplegado en el Istmo de Tehuantepec.

De acuerdo con la información, el exfuncionario habría brindado protección al grupo delictivo identificado como Los Cromos, por lo que se dictó y ejecutó una orden de aprehensión en su contra.

Fiscalía de Oaxaca confirma detención de excomisionado de la Policía Municipal de Juchitán

En un operativo conjunto con fuerzas de seguridad federal, la Fiscalía de Oaxaca capturó al excomisionado de la Policía Municipal de Juchitán, como parte del trabajo interinstitucional realizado en el estado.

Detienen a excomisionado de la Policía Municipal de Juchitán; Fiscalía de Oaxaca confirma captura (@FISCALIA_GobOax)

Con esta captura suman tres personas detenidas en Juchitán; entre ellas, Miguel Sánchez Altamirano, actual presidente municipal acusado de presunta extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.

Miguel Sánchez Altamirano, alias “Quetu”, fue detenido junto a otro hombre, alias “La Parka”, el pasado 23 de septiembre. A ambos también se les acusa de encubrir y fomentar actividades delictivas de Los Cromos.

Tras su captura, el excomisionado de la Policía Municipal de Juchitán fue trasladado bajo un dispositivo de seguridad y quedó a disposición de las autoridades mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

El reporte de la Fiscalía de Oaxaca detalló que en el operativo en el que fue detenido el exmando policial de Juchitán, participó: