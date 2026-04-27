Salomón Jara perfiló la continuidad de la alianza entre Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) rumbo a las elecciones de 2027.

“Hablamos por teléfono después de su nombramiento y vamos a platicar. Yo creo que vamos a continuar con la alianza con el Verde Ecologista, eso sí lo sé”. Salomón Jara, gobernador de Oaxaca

Tras una llamada con Raúl Bolaños Cacho Cué, delegado nacional electoral del PVEM en el estado, Jara aseguró que existe plena seguridad de que ambos partidos competirán juntos.

Sin embargo, reconoció que la situación con el Partido del Trabajo (PT) sigue siendo incierta, pues aún falta la definición de sus órganos nacionales y estatales.

Salomón Jara ve continuidad con Morena y PVEM en Oaxaca rumbo a 2027

Rumbo a las elecciones de 2027, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara dijo ver continuidad con Morena y PVEM en Oaxaca esto en conferencia de prensa y tras revelar llamada con delegado nacional electoral del partido en el estado.

Sin embargo, Salomón Jara dijo que la decisión final de la alianza con PVEM aún depende de una reunión con Raúl Bolaños Cacho Cué, para definir los procesos y encuesta conforme a los mecanismo de candidatura en Morena.

“Tenemos que platicar, no palomear, porque aquí no se palomea; aquí se hacen encuestas. Acuérdense que ese es el procedimiento que hay en Morena”. Salomón Jara, gobernador de Oaxaca

Pese a este procedimiento en marcha, Salomón Jara se dio positivo con la alianza en coalición de Morena y PVEM rumbo a 2027: “tengo la plena seguridad de que vamos a ir juntos”, afirmó.

⚠️‼️#Extra #Extra‼️⚠️@salomonj adelanta alianza con el #PVEM en #Oaxaca rumbo a 2027; deja en suspenso acuerdo con el #PT#JaimeGUERRERO



El gobernador Salomón Jara Cruz anticipó que Morena continuará su alianza con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) de cara a los… pic.twitter.com/e1Vx63mZGn — Jaime Guerrero (@jaimeguerrero08) April 27, 2026

Alianza de PT sigue en duda Salomón Jara

Pese a la positividad sobre la alianza de Morena y PVEM, el gobernador del estado Salomón Jara fue sincero al decir que las dudas aún son prominentes para ir juntos al PT en las elecciones 2027.

Por lo que Salomón Jara dijo desconocer aún lo que el PT decida, pues aún falta ver lo que se diga en el Comité Ejecutivo Nacional y estatal del partido.