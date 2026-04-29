Carlos Alberto Puente, coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Cámara de Diputados, se destapó como aspirante a gobernador de Zacatecas en las elecciones 2027.

“Lo he expresado de manera clara y contundente, creo que quiero y puedo cambiar el destino de Zacatecas y claro que aspiro a gobernar” Carlos Alberto Punete. Coordinador PVEM

Así lo reiteró Carlos Alberto Puente luego desde que el mes anterior dijo que ha sido abierto con sus aspiraciones y “hoy es un buen momento” para ofrecer su Plan para Zacatecas.

PVEM saca sus cartas rumbo a las elecciones 2027 pero descarta amenaza a Morena

El PVEM dijo que tiene perfiles para contender a todos los puestos de elección popular en las elecciones 2027, no solo en las 17 gubernaturas, sino en el 100 por ciento de los distritos para renovar la Cámara de Diputados, 100 por ciento de distritos locales y ayuntamientos.

Ante la salida de varios integrantes de su partido a expresar sus intenciones, dijo que ello no es una amenaza para Morena sino la posibilidad de una carta más para jugar.

“Tenemos cartas para todos y no esto no es chantaje, no es apriete, no es amenaza a nuestros aliados” Carlos Alberto Punete. Coordinador PVEM

Por el contrario, dijo que con ello se enriquece y se fortalece la coalición a fin de repetir mayoría la calificada en Cámara de Diputados como se hizo con es traspaso de legisladores al inicio de esta Legislatura.

Carlos Alberto Puente destacó que todos “tenemos proyecto político” y mencionó algunos posibles perfiles del PVEM para gubernaturas:

Raul Bolaños Cacho, gubernatura en Oaxaca

Ernesto Núñez, gubernatura en Michoacán

Ricardo Astudillo, gubernatura en Querétaro

PVEM rechaza condicionamientos de Morena para destape de candidaturas

Carlos Alberto Puente dijo que estos destapes de aspiraciones no se tienen que ver como un rompimiento, incluyendo las intenciones dadas a conocer por Jesús Sesma, para la jefatura de gobierno de la CDMX.

“No se tiene que ver como tal. No puede haber condicionamientos en una coalición de que nosotros como partido no aspiremos porque entonces es madruguete o traiciones... en Morena no lo ven así, lo que hay es una carta más…” Carlos Alberto Punete. Coordinador PVEM

PVEM aún se sentará a platicar con Morena y PT

Carlos Alberto Puente recordó que el momento en el que están es en el que se sentarán a negociar rumbo a la construcción de una “coalición ganadora”.

El diálogo iniciará con la definición de fechas y reglas a fin de que todos participen en igualdad de condiciones sin importar su partido.