Jesús Sesma, líder del Partido Verde Ecologista de la Ciudad de México (PVEM), destapó su aspiración para competir por Jefatura de Gobierno de la CDMX en las elecciones 2030.

“Acepto el reto para el 2030, aquí nadie se reja… el Partido Verde va a ganar” Jesús Sesma. PVEM

Así lo dio al dar a conocer los “guardianes verdes”, un programa de voluntarios del PVEM que darán a acompañamiento a ciudadanos que tienen denuncias, trámites y reportes pendientes en dependencias de gobierno.

Jesús Sesma lanza ejército de “guardianes verdes” para cercanía con los ciudadanos

El arranque de la campaña de “guardianes verdes” fue este 27 de abril en el que se incluye el lanzamiento de una aplicación en la que se guiará a ciudadanos sobre como hacer denuncias que van desde baches hasta maltrato animal, seguridad y más.

“Hoy tenemos que estar más pegados al ciudadano, el ciudadano tiene que ser escuchado pero sobre todo atendido”, dijo Jesús Sesma como parte de su programa.

No obstante, el también presidnete del Congreso de la CDMX puntualizó que se trara solo de acompañamiento ya que les cumplimentó de las denuncias es responsabilidad de los funcionarios.

Los niveles en los que acompañaránn los integrantes del PVEM a los ciudadanos son en la jefatura de gobierno, dependencias de la misma jefatura y alcaldías.

Jesús Sesma presume estructura electoral como de nunca

Jesús Sesma presumió que ya tiene 150 mil afiliados ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y representa que “esta es la primera vez que tenemos una estructura electoral como nunca”, dijo en entrevista con Azteca Noticias.

Además, son 35 mil los guardianes verdes que van a tomar protesta, a temas de los vecinos que quieran participar sin afiliarse al PVEM.

¿Jesús Sesma del PVEM irá en alianza con Morena en 2030?

Recientemente, Jesus Sesma felicitó a Citlalli Hernández por su su nombramiento como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena.

A pesar de la cercanía, queda la duda si Jesús Sesma buscaría ir solo con el PVEM o en alianza debido a que voces del partido del tucán han expresado que puéden ir solos y que tienen procesos internos independientes, al menos en estados como San Luis Potosí que se renovará en las elecciones 2027.