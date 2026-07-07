Una nueva fuga de combustóleo se registró en la refinería de Salina Cruz, Oaxaca, lo que representa el segundo derrame en menos de un mes.

Aunque habitantes alertaron por el fuerte olor a hidrocarburo, Pemex aseguró que no existe riesgo para la población.

El coordinador de Protección Civil de Oaxaca, Manuel Maza Sánchez, informó que se trabaja en la recuperación del crudo vertido en una zona deportiva y en la limpieza de drenajes para evitar un percance mayor.

Autoridades de Oaxaca mantienen un perímetro de seguridad en la refinería de Salina Cruz.

Derrame en refinería de Salina Cruz (Gobierno de Oaxaca)

Segundo derrame en menos de un mes en refinería de Salina Cruz

El actual derrame en Salina Cruz fue alertado por habitantes de la región, quienes reportaron un fuerte olor a hidrocarburo.

Maza Sánchez reconoció que hay indicios de residuos de combustóleo pesado en los drenajes del municipio, por lo que se debe manejar una limpieza adecuada.

Al respecto, Pemex volvió a garantizar la seguridad de la población, asegurando que el derrame es de un derivado del petróleo que no es flamable a temperatura ambiente.

Hasta el momento se mantienen trabajos coordinados entre Pemex y autoridades para la atención del incidente.

De acuerdo con los primeros reportes, no ha sido necesaria una evacuación, pero insisten a los pobladores no acercarse a la zona del derrame.

Autoridades resguardan el perímetro de seguridad en la zona mientras se recupera el hidrocarburo.

El derrame en Salina Cruz ocurrió a finales de junio de 2026 y es el segundo incidente que se registra en la entidad en menos de un mes.