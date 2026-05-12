La refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Salina Cruz registró una explosión durante la noche del 11 de mayo que dejó al menos 6 heridos.

De acuerdo con el gobierno del estado de Oaxaca, la explosión ocurrió en la torre de enfriamiento de la planta Hidros 2.

Por su parte, Pemex señaló que el siniestro se presentó mientras se realizaba la puesta en operación de la torre de enfriamiento TE–05.

Controlan explosión en refinería de Salina Cruz; Pemex reporta seis heridos

El gobierno de Oaxaca informó que la explosión que se presentó en la refinería de Pemex Antonio Dovalí Jaime en Salina Cruz, dejó como saldo 6 personas heridas.

De acuerdo con el último reporte, los heridos se encuentran estables; entre ellos se encuentran:

1 trabajador y 2 trabajadoras de Pemex

3 trabajadores de compañía

Asimismo, señaló que el incendio ocurrido en la torre de enfriamiento de la planta Hidros 2 fue controlado por bomberos de Pemex de manera inmediata y no representó riesgo para las colonias aledañas.

Sin embargo, la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de riesgos realizó un recorrido por las colonias cercanas para evaluar la situación estructural de las viviendas y auxiliar a la población en caso de ser necesario.

Explosión en refinería de Salina Cruz (Gobierno de Oaxaca / X)

Refinería en Salina Cruz opera con normalidad, asegura Pemex

Por su parte, Pemex compartió que la refinería en Salina Cruz, Oaxaca, está operando con normalidad pese a la explosión registrada la noche del 11 de mayo.

“Cabe destacar que el centro de trabajo mantiene su operación normal y garantiza el abasto de productos para la región” Pemex

De acuerdo con el reporte, la explosión ocurrió durante los trabajos para la puesta en operación de la torre de enfriamiento TE-05, hecho que fue atendido de manera inmediata por personal especializado.

Por otra parte, resaltó que los heridos por la explosión se encuentran en atención hospitalaria; 3 de ellos en una institución privada.