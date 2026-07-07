Ariadna Montiel aplaude que Félix Salgado no se registrara como aspirante a la Coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Guerrero.

Pese a esto, el Senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, llevará a cabo una gira por Guerrero, mediante asambleas informativas, con el fin de promover a la Cuarta Transformación.

Al respecto, la dirigente nacional de Morena avala su activismo ya que la acción fortalecerá el movimiento.

“Le agradezco mucho que haya tomado esa determinación y, sobre todo, que haya refrendado el compromiso que va a seguir luchando y eso es lo más importante y se lo reconozco. Él me comentó que iba a mantener su activismo y eso está muy bien. Yo lo veo muy bien. Todos los militantes de Morena y los legisladores y referentes deben hacerlo, es muy importante que se mantengan activos en el territorio” Ariadna Montiel

En conferencia de prensa, Montiel, de 52 años, informó que, siempre y cuando se lo permita su agenda laboral, acompañará al senador morenista, de 69 años de edad.

“Quedé en que lo voy a acompañar, como él no es candidato, pues entonces lo voy a acompañar en estos días... En uno o dos eventos espero poderlo acompañarlo” Ariadna Montiel

Y finalmente, destacó que el actuar del padre de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, es un ejemplo de que “no es el poder por el poder”.

Félix Salgado anuncia nuevos mítines en Guerrero

Félix Salgado lo deja claro, no buscará la gubernatura con las siglas de otro partido, se mantendrá en Morena.

En apoyo a la Cuarta Transformación y a la Presidenta de México, continuará realizando giras por Guerrero.

Habrá mítines en el estado hasta diciembre de este año. Apenas el fin de semana pasado encabezó uno en la colonia Galeana, al norte de Chilpancingo.

El sábado 11 de julio tendrá dos nuevos eventos, en Taxco e Iguala.