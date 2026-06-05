El gobernador Salomón Jara Cruz encabezó la Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil, en la que se realizó la Reunión Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Resiliencia de las Regiones Vulnerables ante la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2026.

La reunión contó con la participación de la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, y permitió la instalación del Puesto de Mando Unificado, con lo que Oaxaca se convirtió en la primera entidad del país en implementar este mecanismo de coordinación para atender las condiciones meteorológicas previstas en las próximas horas, principalmente en la región Costa.

Oaxaca fortalece coordinación institucional ante temporada de lluvias y ciclones

Durante el encuentro, Salomón Jara destacó la importancia de fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para identificar riesgos, establecer protocolos de actuación y desarrollar acciones preventivas que permitan proteger a la población.

El mandatario estatal señaló que la prioridad de su administración es brindar atención oportuna ante cualquier eventualidad derivada de la temporada de lluvias, así como proteger la vida, el patrimonio y la infraestructura estratégica de las comunidades oaxaqueñas.

Asimismo, resaltó que los mejores resultados se obtienen cuando existe coordinación institucional y se suman capacidades, recursos y experiencia para actuar con rapidez y eficacia frente a posibles emergencias.

Por su parte, Laura Velázquez Alzúa reconoció que Oaxaca es la primera entidad del país en instalar un Puesto de Mando Unificado, el cual estará encabezado por el titular del Poder Ejecutivo estatal e integrado por autoridades de los tres niveles de gobierno.

La funcionaria federal recordó además que Oaxaca fue una de las primeras entidades en instalar su Consejo Estatal de Protección Civil, fortaleciendo así sus capacidades de prevención y respuesta ante fenómenos naturales.

Oaxaca instala primer Puesto de Mando Unificado para atender lluvias. (Cortesía)

Protección Civil mantiene vigilancia por posibles lluvias intensas en Oaxaca

Laura Velázquez informó que actualmente existen dos zonas de vigilancia meteorológica que podrían generar fuertes lluvias en el estado durante las próximas horas, por lo que las autoridades reforzaron las acciones preventivas para atender cualquier contingencia.

La coordinadora nacional de Protección Civil destacó que este tipo de reuniones permiten identificar riesgos, mejorar la organización institucional y fortalecer la capacidad de reacción de las dependencias involucradas en la atención de emergencias.

Además, reconoció la disposición del gobernador Salomón Jara para colaborar de manera permanente con el Gobierno Federal, así como el trabajo previo realizado para analizar riesgos asociados a fenómenos como ciclones tropicales, sismos y deslizamientos de laderas.

Por su parte, el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR), Manuel Maza Sánchez, señaló que el Gobierno de Oaxaca mantiene una estrategia preventiva en coordinación con grupos de la sociedad civil para desarrollar acciones que contribuyan a salvaguardar la vida y la salud de la población.