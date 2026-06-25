Petróleos Mexicanos (Pemex) negó que exista daño ambiental tras reportarse un derrame de hidrocarburos en Bahía La Ventosa, en el municipio de Salina Cruz, en el estado de Oaxaca.

A través de un comunicado, Pemex aseguró que las imágenes difundidas en redes sociales no coinciden supuestamente con la realidad actual de Bahía La Ventosa.

Pemex rechaza daño ambiental ante presunto derrame de hidrocarburos en Bahía La Ventosa

Pemex manifestó que durante jornadas de inspección realizadas los días 23 y 24 de junio, brigadas especializadas ejecutaron recorridos técnicos exhaustivos en toda la zona de Bahía La Ventosa.

Según indicaron, dichos recorridos confirmaron la limpieza total de la arena y el agua en esta zona costera de Oaxaca, rechazando que exista presencia de hidrocarburos y daño ambiental.

Las labores de supervisión contaron con el acompañamiento estratégico de elementos de la Secretaría de Marina (Semar), lo que permitió certificar que el ecosistema se encuentra libre de residuos químicos.

Por su parte, personal de la Refinería de Salina Cruz reportó que su infraestructura de descarga y procesamiento opera con normalidad, cumpliendo con los estándares de seguridad y normatividad ambiental vigente.

De esta forma, Pemex descartó que exista cualquier fallo mecánico o evento no controlado que pudiese haber originado una emergencia ecológica en Bahía La Ventosa, en Salina Cruz, Oaxaca.

No obstante, indicó que los equipos de vigilancia detectaron una acumulación de residuos grasos en un tramo de aproximadamente 50 metros lineales dentro del estero Boca del Río.

Aunque este hallazgo se localizó de forma aislada y se aclaró que no representa un riesgo de contaminación, el personal técnico procedió al retiro inmediato de los materiales para mantener la zona bajo vigilancia.

Pemex reiteró que sus procesos de refinación se mantienen en una fase operativa segura y estable, sin registros de incidentes que comprometan la integridad de los recursos naturales actualmente en Salina Cruz.