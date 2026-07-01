Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que tres de sus trabajadores resultaron lesionados tras un flamazo registrado este martes 30 de junio en la planta de la Refinería de Salina Cruz, en el estado de Oaxaca.

A través de un comunicado, Pemex explicó que el flamazo ocurrió durante trabajos de mantenimiento en la planta, pero fue controlado de inmediato, por lo que no representó un riesgo para la población de Salina Cruz.

Pemex confirma flamazo en Refinería de Salina Cruz; habría tres trabajadores heridos

Este martes 30 de junio se reportó un flamazo en planta de alquilación de la Refinería Salina Cruz de Pemex, lo que habría generado un ambiente de alerta en esta región de Oaxaca.

Pemex reporta 3 trabajadores lesionados por flamazo en la Refinería de Salina Cruz (Pemex)

Pemex detalló que el flamazo en la planta de alquilación provocó quemaduras leves en tres trabajadores, por lo que fueron trasladados al Hospital General de Pemex para su atención médica.

De acuerdo con la información, el estado de salud de los tres trabajadores de Pemex es estable y permanecen en observación para vigilar sus lesiones.

El flamazo no habría ocasionado daños en la infraestructura por lo que no fue necesario suspender las operaciones. Los trabajos en la Refinería de Salina Cruz en Oaxaca continúan con normalidad.

Este incidente ocurre semanas después del incendio registrado en la misma refinería, donde seis trabajadores resultaron lesionados y posteriormente uno de ellos perdió la vida debido a la gravedad de sus heridas.