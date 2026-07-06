El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, informó que concluyeron los trabajos de sectorización del Macro Sector 5 de San Juan Chapultepec, como parte del proyecto para modernizar el sistema de agua potable y mejorar la distribución del recurso en la Zona Metropolitana de Oaxaca.

Además, anunció el inicio de la segunda etapa de los trabajos en el Macro Sector Sierra Juárez, con el objetivo de fortalecer el acceso al agua potable y garantizar el derecho humano al recurso hídrico para la población oaxaqueña.

Salomón Jara Cruz destaca avances en sistema de agua potable

Durante su conferencia de prensa, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, señaló que las obras forman parte del compromiso de su administración para mejorar el servicio de agua potable y avanzar en la cobertura de los cinco Macro Sectores contemplados dentro del proyecto.

Por lo que, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, destacó que estas acciones buscan contar con un sistema más eficiente, organizado y capaz de responder a las necesidades de la población de la Zona Metropolitana de Oaxaca.

Salomón Jara Cruz informó la conclusión de los trabajos en San Juan Chapultepec y el inicio de una nueva etapa del proyecto. (cortesía)

Macro Sector 5 de San Juan Chapultepec concluye trabajos

Por su parte, el director de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar (Ceabien), Neftalí Amigdael López Hernández, informó que en el Macro Sector 5 de San Juan Chapultepec se desarrollaron 33 frentes de trabajo con la participación simultánea de 121 personas.

Las labores incluyeron la intervención de 10 mil metros lineales de tubería, la instalación de 112 piezas especiales, la construcción de 52 cajas de válvulas y la incorporación de equipos de bombeo de gran capacidad.

Explicó que este sector contempla los subsectores:

Santa Anita de Abajo

La Fundición Abajo

Miguel Hidalgo Bajo

Santa Ana Alto

La Fundición Alto

La Planchita

Monte Albán parte alta

Miguel Hidalgo Alto.

Inicia segunda etapa en Macro Sector Sierra Juárez

El director de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar (Ceabien), Neftalí Amigdael López Hernández, detalló que ya comenzaron los trabajos correspondientes a la segunda etapa del proyecto en el Macro Sector Sierra Juárez.

Esta zona incluye colonias como Volcanes, Jardín, Siete Regiones, Fraccionamiento Los Ríos y la colonia Reforma, entre otras áreas de la capital oaxaqueña.

Sectorización busca mejorar servicio de agua potable

De acuerdo con el director de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar (Ceabien), Neftalí Amigdael López Hernández, la sectorización permite distribuir el agua de manera más independiente, controlar presiones, optimizar operaciones, reducir pérdidas del recurso y mejorar la calidad del servicio para las personas usuarias.

El proyecto contempla la división de la Zona Metropolitana de Oaxaca en cinco Macro Sectores

Fortín

Pueblo Nuevo

San Antonio de la Cal

San Juan Chapultepec

Sierra Juárez

Con estas acciones, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, busca fortalecer la infraestructura hidráulica de la entidad y garantizar un acceso más eficiente y equitativo al agua potable para las familias oaxaqueñas.