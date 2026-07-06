En conferencia de prensa y tras el México vs Inglaterra con saldo blanco, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada reconoció esto como una victoria para la afición que “regresó sana y salva” a casa.

“Ayer se disputaron dos partidos, uno en la cancha y otro en las calles, para nosotros como Gobierno, la gran victoria fue lograr que todas las personas ayer regresaran sanos y salvos a casa”. Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México

Por lo que Clara Brugada dio su reconocimiento a los más de un millón trescientas mil personas que ayer se reunieron pacíficamente en las calles de la CDMX, para disfrutar del partido de México vs Inglaterra.

Así como, Clara Brugada aprovechó el momento para reconocer a la Selección Mexicana ante el papel que dio en el Mundial 2026.

Clara Brugada reconoce que Selección Mexicana dejó el alma en la cancha

Tras el México vs Inglaterra, la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada también reconoció a la Selección Mexicana en su paso por el Mundial 2026, así como el extraordinario partido contra Inglaterra donde los jugadores dejaron el alma en la cancha.

“Quiero reconocer a la Selección Nacional por haber dejado el alma en la cancha y por haber representado con honor y dignidad al pueblo de México”. Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México

A lo que Clara Brugada elogió la tenacidad de los jugadores hasta el último minuto les hizo creer que las cosas para México en el Mundial 2026 pudieron ser distintas.

“En nombre de la Ciudad de México un reconocimiento a los jóvenes, a la Selección Mexicana que luchó con tenacidad por cada balón como si fuera el último y nos contagiaron la convicción hasta el último minuto de que la historia podría escribirse de otra manera”. Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México

Clara Brugada agradece a Selección Mexicana por devolver la ilusión al país

Para finalizar, Clara Brugada agradeció también a la Selección Mexicana por devolver la ilusión al país, tras su excelente papel en el Mundial 2026, pues no sólo fue eso, sí no pusieron en alto que México siempre sabe levantarse.