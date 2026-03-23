En la conferencia de prensa semanal encabezada por el Gobernador Salomón Jara Cruz, el director de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar (Ceabien), Neftalí Amigdael López Hernández, anunció la emisión de la licitación pública por parte de la Conagua para la construcción de la Presa “Mujer Solteca”.

El proyecto se perfila como una de las obras más ambiciosas en materia hídrica en Oaxaca, ya que busca garantizar el suministro de agua potable durante los próximos 50 años.

Presa Mujer Solteca: Infraestructura clave para el futuro hídrico de Oaxaca

La presa será construida en el municipio de Villa Sola de Vega, en la Sierra Sur, y contará con una cortina de 72 metros de altura y 214 metros de longitud, además de una capacidad de almacenamiento de 20 millones de metros cúbicos de agua.

El proyecto se desarrollará por etapas. La primera incluye la licitación y la ejecución de obras de contención, desvío y acceso, así como la construcción de la cortina de la presa, elementos clave para garantizar la estabilidad y seguridad de la infraestructura.

También se contemplan sistemas para el control de excedentes de agua y la conducción del recurso hacia el cauce del río, además de la obra de toma que permitirá su traslado a una planta potabilizadora.

López Hernández detalló la hoja de ruta para la consolidación de la empresa constructora y el arranque de los trabajos físicos:

27 de abril: Conagua dará a conocer el fallo de la licitación.

04 de mayo: Firma oficial del contrato.

05 de mayo: Inicio formal de la construcción de la presa.

Con el inicio de la Presa Mujer Solteca, el Gobierno de Oaxaca reafirma su compromiso con la infraestructura básica y el bienestar social, asegurando un recurso vital para las futuras generaciones de los Valles Centrales.