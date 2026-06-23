El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, refrendó su compromiso con la protección de las y los comunicadores y con el fortalecimiento de sus derechos laborales y de seguridad social, durante una convivencia con representantes de medios de comunicación de las ocho regiones del estado en el marco del Día de la Libertad de Expresión.

Reconoció la labor que diariamente realizan las y los periodistas para mantener informada a la ciudadanía y fortalecer la vida democrática. Asimismo, afirmó que su administración continuará impulsando condiciones que permitan ejercer el periodismo con libertad, independencia y seguridad.

No puede hablarse de libertad de expresión si no existen condiciones de protección para quienes la ejercen. Por ello, seguiremos fortaleciendo la coordinación con las instituciones responsables de atender cualquier agresión o amenaza contra periodistas y actuaremos siempre con responsabilidad y apego a la ley. Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, reconoció la labor que diariamente realizan las y los periodistas para mantener informada a la ciudadanía. (cortesía)

Oaxaca impulsa incorporación de periodistas al IMSS

Durante el encuentro, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, destacó que la entidad se ha convertido en un referente nacional por promover la incorporación de periodistas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), acción que permite mejorar las condiciones de vida del gremio y brindar mayor certeza a sus familias.

Por su parte, el coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Daniel Hernández Juárez, reconoció el papel fundamental que desempeñan los medios de comunicación en la construcción de una sociedad informada y participativa.

Informó que de diciembre de 2022 a la fecha, el Gobierno de Oaxaca ha realizado 567 conferencias de prensa como parte de una política de comunicación abierta con la ciudadanía. De ellas, 242 fueron encabezadas por el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, 127 por el Gabinete de Seguridad y 198 por integrantes del gabinete legal y ampliado.

Gobierno de Oaxaca fortalece comunicación y derechos laborales de periodistas

Asimismo, el coordinador de Comunicación Social del Gobierno de Oaxaca, Daniel Hernández Juárez, señaló que se han gestionado más de 11 mil 800 entrevistas con titulares de dependencias estatales y se han fortalecido los canales de difusión institucional para acercar información oportuna a la población.

También recordó que, por iniciativa del Gobierno de Oaxaca, en 2024 se puso en marcha un esquema de incorporación al IMSS para integrantes de los medios de comunicación, programa que ha beneficiado hasta ahora a 88 periodistas y trabajadores del sector.

Finalmente, el coordinador de Comunicación Social del Gobierno de Oaxaca, Daniel Hernández Juárez, reiteró la disposición para mantener una relación cercana, respetuosa y de diálogo permanente con los medios de comunicación, en reconocimiento a su contribución al desarrollo democrático de Oaxaca.