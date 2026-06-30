Salomón Jara Cruz presentó el programa Oaxaca Contigo, una estrategia orientada a impulsar la recuperación económica y preservar las fuentes de empleo de los comercios ubicados en el Centro Histórico de la capital oaxaqueña.

Durante una conferencia de prensa, el gobernador informó que las micro y pequeñas empresas que fortalecen la identidad, la cultura y la economía local podrán acceder a créditos y estímulos fiscales como parte de este programa.

Salomón Jara anuncia créditos y estímulos fiscales para comercios de Oaxaca

Entre los apoyos se contempla el diferimiento en la presentación de declaraciones y el pago de contribuciones correspondientes a los impuestos sobre Nómina, Servicios de Hospedaje y Cedular por Arrendamiento.

Además, se otorgará un estímulo fiscal del 100 por ciento en recargos y multas, así como la suspensión temporal de acciones de control de obligaciones y procesos de fiscalización.

Las personas contribuyentes inscritas en el Registro Estatal de Contribuyentes (REC), cuyos negocios se encuentren dentro del polígono establecido, podrán acceder de manera directa a estos incentivos.

Quienes aún no formen parte del padrón podrán solicitar su incorporación mediante el correo electrónico estimulos.estatales@finanzasoaxaca.gob.mx, del 1 de julio al 30 de octubre.

Salomón Jara destaca consulta sobre la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas

En otro tema, Salomón Jara reconoció la convocatoria firmada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para realizar la consulta de la iniciativa de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

El mandatario explicó que la propuesta busca promover, proteger y garantizar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, fortaleciendo su libre determinación, autonomía y participación en la vida pública del país.

Asimismo, señaló que la iniciativa reconoce como sujetos de derecho a 69 pueblos indígenas y afromexicanos, integrados por 16 mil 728 comunidades, con una población autoadscrita de 25.8 millones de personas.

Finalmente, informó que Oaxaca será sede de 19 foros de consulta en distintas regiones del estado para recabar las propuestas de las comunidades.