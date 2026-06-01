Salomón Jara Cruz anunció una inversión superior a los 2 mil 800 millones de pesos para impulsar la transformación de la Zona Metropolitana de Oaxaca (ZMO), una región que concentra gran parte de la actividad económica, social y de servicios de la entidad, mediante el programa Linda Oaxaca, conocido en zapoteco como Sicarú Lula’.

Desde el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO), el gobernador explicó que esta estrategia contempla acciones de corto, mediano y largo plazo en coordinación con dependencias estatales, autoridades municipales y Comités Vecinales por la Paz.

Oaxaca busca convertirse en una de las ciudades más modernas y competitivas del país

El mandatario estatal señaló que el proyecto busca modernizar la Zona Metropolitana y consolidar una ciudad capaz de competir con las más importantes de México, sin perder de vista su identidad histórica y cultural.

Asimismo, destacó que las acciones están orientadas a impulsar el desarrollo, el progreso y la transformación de la capital y sus municipios conurbados.

Por su parte, el asesor de Gubernatura, Lenin López Nelio, detalló que entre las obras contempladas se encuentra la construcción de techados en siete espacios públicos prioritarios de tres municipios, la intervención de cinco accesos y 10 cruceros estratégicos, así como trabajos de bacheo en 39 calles y rehabilitación de banquetas.

Además, el programa contempla la construcción de 10 pozos, la implementación de 113 Senderos Seguros en municipios como Santa María Atzompa, San Jacinto Amilpas, Santa Cruz Xoxocotlán, San Bartolo Coyotepec y Oaxaca de Juárez, así como la intervención de 2 mil Fachadas Primavera y acciones para reorganizar el transporte público.

Con estas obras, el Gobierno de Oaxaca busca recuperar espacios urbanos, fortalecer la movilidad y mejorar las condiciones de vida en colonias y barrios de la zona metropolitana, como parte de una estrategia integral de desarrollo para las familias oaxaqueñas.