El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, encabezó la Jornada Estatal de Entrega de Apoyos “Ver, Escuchar y Avanzar por Oaxaca”, donde se otorgaron más de mil 400 recursos funcionales y de movilidad a habitantes de 64 municipios de las regiones de Valles Centrales, Costo y Sierra Sur.

La actividad se realizó en el Parque Primavera Oaxaqueña Cho Ndobá, en el marco del 30 aniversario del decreto de la creación de la Beneficencia Pública del Estado de Oaxaca, institución encargada de impulsar acciones de asistencia social en beneficio de la población.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, entregó más de mil 400 apoyos funcionales, visuales, auditivos y de movilidad durante la jornada. (cortesía)

Salomón Jara Cruz destaca compromiso con el bienestar de las familias

Durante el evento, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, señaló que su administración mantiene una política cercana a la ciudadanía, enfocada en escuchar las necesidades de la población y garantizar mejores condiciones de vida para quienes enfrentan mayores desafíos económicos y sociales.

Asimismo, afirmó que el objetivo es construir un estado más justo e incluyente, donde ninguna persona vea limitado su acceso al bienestar por motivos económicos o de salud.

La jornada contó con la presencia de la presidenta honoraria del Sistema DIF Oaxaca, Irma Bolaños Quijano, quien acompañó la entrega de los apoyos.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, entregó más de mil 400 apoyos funcionales, visuales, auditivos y de movilidad durante la jornada. (cortesía)

Ver, Escuchar y Avanzar por Oaxaca beneficia a personas de 64 municipios

Durante la jornada fueron entregados 547 recursos de movilidad, entre ellos sillas de ruedas, sillas de baño, bastones, andaderas y muletas, destinados a mejorar la autonomía y calidad de vida de las personas beneficiarias.

Además 282 personas recibieron apoyos visuales mediante la entrega de aproximadamente 423 lentes de armazón, mientras que 269 personas fueron beneficiadas con auxiliares auditivos, lo que representó la distribución de alrededor de 511 aparatos.

También se otorgaron cinco prótesis externas y dos sistemas de conducción ósea como parte de las acciones para fortalecer la inclusión y la atención integral de la población.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, entregó más de mil 400 apoyos funcionales, visuales, auditivos y de movilidad durante la jornada. (cortesía)

Beneficencia Pública del Estado de Oaxaca amplía cobertura de apoyos

El director de Jurídico y Patrimonio Inmobiliario de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Gobierno de México, Guillermo Roberto Schiaffino Pérez, informó que durante 2025 se entregaron alrededor de 2 mil 500 apoyos en Oaxaca y que para 2026 se proyecta alcanzar 10 mil beneficios.

Por su parte, la directora general de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Oaxaca, María Fernanda García Rascón, destacó que los resultados son producto de la coordinación entre los gobiernos estatal y federal para acercar apoyos a quienes más lo necesitan.

Mientras que el secretario de Salud de Oaxaca, Efrén Emanuel Jarquín González, destacó que la Beneficencia Pública del Estado de Oaxaca se ha consolidado como una institución clave para impulsar acciones de apoyo y transformación social en beneficio de las comunidades.

Con la jornada “Ver, Escuchar y Avanzar por Oaxaca”, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, reafirma el compromiso de su administración con la inclusión, la atención a grupos prioritarios y el fortalecimiento de programas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las familias oaxaqueñas.