Sucedió la primera mesa de diálogo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) con Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el gobernador de Oaxaca.

Hoy, 27 de mayo de 2026, se realizará una segunda mesa de diálogo, enfocada en justicia y seguridad social para el magisterio.

Mario Delgado y Salomón Jara se reúnen con la Sección 22 de la CNTE de Oaxaca

Al segundo día de haber iniciado las movilizaciones de la CNTE en la Ciudad de México (CDMX) y Oaxaca, Mario Delgado informó que tuvieron su primera mesa de trabajo en la Secretaría de Gobernación (Segob).

En atención a las peticiones de la CNTE, la mesa de trabajo se realizó con distintos miembros del gabinete de Claudia Sheinbaum como Rosa Icela Rodríguez, titular de Segob, Martí Batres titular del ISSSTE, así como el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara.

Ante ello, Mario Delgado informó que respetan “el derecho de expresión y manifestación” que la CNTE y la ciudadanía en general tienen, pero recordó que habría que hacerlo de forma pacífica.

Respecto a la primera mesa de trabajo con la Sección 22 de la CNTE, Delgado explicó que se hizo hincapié en la propuesta de Claudia Sheinbaum sobre “mesas técnicas” conforme a dos de las demandas del magisterio:

La Ley del ISSSTE del 2007

La desaparición de la USICAMM

Delgado apuntó que el gobierno de Sheinbaum da garantía a que existan “derechos laborales y pensiones dignas”.

Sección 22 de la CNTE tendrá segunda mesa de trabajo con Mario Delgado y Salomón Jara

Mario Delgado informó que se tuvo una primera mesa de trabajo con la Sección 22 de la CNTE de Oaxaca en Segob, y detalló que hoy volverían a reunirse.

El secretario explicó que hoy tratará con la CNTE el tema de justicia y seguridad social, además de que seguirán las conversaciones para “trabajar con la agenda pendiente”.

Por instrucción de nuestra presidenta, @Claudiashein, el día de hoy recibimos a integrantes de la Sección XXII de la #CNTE. Estuvimos presentes, la Secretaria de Gobernación, @rosaicela_; el Gobernador de Oaxaca, @salomonj; el Director General del @ISSSTE_mx, @martibatres, y un… pic.twitter.com/eGWxlqvrrB — Mario Delgado (@mario_delgado) May 27, 2026

Mientras tanto la CNTE ha informado que sus manifestaciones seguirán con el plantón en CDMX y bloqueos Oaxaca hasta que sus peticiones sean escuchadas y solucionadas por el gobierno federal.