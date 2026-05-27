La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) advirtió que seguirán las movilizaciones para el 1 de junio con la intención de llegar al Zócalo.

“Vamos a valorar, con los compañeros que llegan a la CDMX, cómo se extiende el Plantón”. Sección 22 de la CNTE

La advertencia fue dada tras la reunión de casi siete horas con la Secretaría de Gobernación, que la sección 22 de la CNTE definió como insatisfactoria.

Tras fallar con las negociaciones, los integrantes de la CNTE en Paseo de la Reforma se replegaron tras seis horas de su plantón a la altura del Caballito, Ciudad de México (CDMX).

CNTE continuará movilizaciones de no obtener respuesta a su pliego petitorio

La secretaria general de la sección 22 de la CNTE, Yenny Orozco, señaló la posibilidad de continuar las movilizaciones ante falta de respuestas a su pliego petitorio.

Afirmó a su vez que la ruta de la CNTE se mantendrá si las autoridades no dan respuesta certera y por escrito a su pliego petitorio, el cual ya deberían conocer.

📢 🚨La Sección 22 de la CNTE emplazó a los gobiernos federal y estatal a entregar este miércoles una respuesta por escrito a su pliego petitorio, tras acusar que la mesa de diálogo dejó pocos avances. Además, advirtieron que mantendrán movilizaciones y buscarán llegar al Zócalo… pic.twitter.com/BAU0A0oNZN — Azucena Uresti (@azucenau) May 27, 2026

La CNTE afirma que las autoridades plantearon las mismas respuestas a los puntos que ya conocen, por lo cual señalan que la reunión fue exhaustiva pero sin resultados.

Por lo mismo, mañana 27 de mayo, la CNTE establecerá una asamblea para definir sus próximas acciones, esto en caso de que las autoridades no den respuestas satisfactorias.

Asimismo, la coordinaroa resaltó que se negaron a firmar la minuta de la reunión con Segob e ISSSTE, en la que también denunciaron agresiones en contra del magisterio.

CNTE mantiene su plantón en avenida 5 de Mayo que podrían extender al Zócalo

Posterior a la salida de la CNTE con las autoridades federales, los maestros en Paseo de la Reforma se replegaron con dirección a su plantón en avenida 5 de Mayo.

Sin embargo y tal como adelantó la integrante de la CNTE, se planea que, de no obtener respuesta satisfactoria de las autoridades, extenderían las movilizaciones.

Acorde con lo explicado con la secretaria general, mañana miércoles 27 de mayo fijarán una postura, la cual plantearía su llegada al Zócalo capitalino el 1 de junio.